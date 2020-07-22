السعودية توجه بطلب لمجلس الأمن بضرورة اتخاذ تدابير قوية للقضاء على خطر صافر

الأربعاء 22 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وطالب مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، مجلس الأمن الدولي بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله ناقلة النفط (صافر) الراسية بميناء رأس عيسى في اليمن منذ عدة أعوام، مع تزايد خطر تحللها أو انفجارها، ووقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن ودول الجوار.

وجدّد المجلس خلال جلسته، التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر الاتصال المرئي، من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، إدانة السعودية للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية.