الارصاد يحذر المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية

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توقع مركز الأرصاد اليمني، مساء الثلاثاء 21 يوليو/تموز، استمرار هطول الأمطار خلال الأيام الثلاثة القادمة في معظم محافظات البلاد.
وقال المركز في نشرته الجوية، إن الأمطار سوف تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية، لافتًا إلى أن الأمطار الرعدية لاتزال تهطل على العديد من محافظات الجمهورية حتى اللحظة (9: مساء).
وأشار إلى أن الأجواء في أغلب المحافظات اليمنية ماتزال مشبعة ببخار الماء بسبب تأثير المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا.
وحذر المركز المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية من التواجد في ممرات السيول في الأودية وكذلك من الانهيارات الصخرية والترابية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
وبحسب المركز فإن هطول الأمطار سوف يستمر خلال الـ24 ساعة القادمة.
وشهدت معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة، خصوصا حضرموت التي تسببت فيها الامطار غي تضرر أكثر من 40 منزل.