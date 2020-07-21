احتجاز أركان حرب اللواء 35 مدرع وعدد من قيادات اللواء في مدخل ”التربة“ وقائد مقاومة ”الحجرية“ يعلن إفشال مخططات التآمر

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء 21 يوليو/تموز، بمنع أركانات حرب اللواء 35 مدرع من العبور إلى مدينة التربة بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، لحضور كانوا في طريقهم لحضور لقاء دعاء اليه المحافظ لمناقشة تمكين العميد عبدالرحمن الشمساني لقيادة اللواء.

وقالت المصادر إن نقطة أمنية تابعة لقوات الأمن الخاصة احتجزت أركان حرب اللواء 35 مدرع العقيد عبدالملك الأهدل وجميع أركانات اللواء في مدخل مدينة التربة، مشيرة الى أنهم عادوا إلى منطقة العين حيث يقع مقر قيادة اللواء.

وتشهد مدينة التربة والريف الجنوبي لمحافظة تعز توتر منذ أشهر، زادت حدته في الأسابيع الماضية بالتزامن مع إصدار رئيس الجمهورية قرار بتعيين الشمساني قائدًا للواء 35 مدرع بعد أكثر من نصف عام على حادثة مقتل قائده السابق العميد عدنان الحمادي.

وكانت قوات ما يسمى حراس الجمهورية الموالية للإمارات تبنت قبل أيام البيان رقم (1) يدعو فيه ضباط وافراد اللواء 35 للتمرد على قرار الرئيس هادي بتعين قائد للواء.

الى ذالك، قال قائد مقاومة الحجرية، قائد الكتيبة الأولى في اللواء الرابع مشاه جبلي، العقيد عبده نعمان الزريقي إن الحاضنة الشعبية في مناطق "التربة والحجرية" بمحافظة تعز أفشلت الفتنة ومخططات التآمر.

وأكّد الرزيقي، في بيان له، الثلاثاء، أن "من يحاول تشويه صورة الأحرار في الجيش والأمن في التربة والحجرية كمن يحرث في البحر، وسنفوّت الفرصة على القوى الانتهازية التي لا توجد إلا في ظل الفوضى والانفلات والاحتراب".

وأضاف: "لن نكون طرفاً في إقلاق الأمن والسكينة في مدينة التربة (..)، وسنكون مع أي اتفاق يفضي إلى إعادة الهدوء إلى المدينة والحجرية ككل, وسنكون من المدافعين لتنفيذه دون أي شروط"

وأشار أن المقاومة والألوية العسكرية ومنها اللواء الرابع مشاه جبلي وجدت من أجل المواطن وأمنه واستقراره، والقضاء على كل أشكال الانقلاب والفوضى، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها.

وأشار إلى أن مدينة التربة تعرضت للقصف أكثر من مرة بالأسلحة الثقيلة.

وقال: "سنعمل مع كل المؤسسات وكل الشرفاء والعقلاء لمنع تكرار هذا الفعل الإجرامي الذي يسيء إلى التربة والحجرية ومشروعها الوطني الخالص".

والسبت الفائت، تعرض منزل الزريقي لهجوم من مسلحون موالون للإمارات، على إثرها دارت اشتباكات محدودة وأسفرت عن سقوط قتيل وأربعة جرحى.