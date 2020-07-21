دعوة جنوبية لـ”انتفاضة شعبية عامة في كافة المديريات والأحياء“

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دعا أحد أبرز مكونات الحراك الجنوبي السلمي، الثلاثاء 21 يوليو/تموز، إلى "انتفاضة شعبية" ضد ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، بمحافظة عدن (جنوب اليمن) احتجاجا على تردي الخدمات العامة بالمدينة.
جاء ذلك في بيان لـ"مجلس الحراك الثوري"، عقب ساعات من احتجاجات شهدتها المدينة تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي.
وقال البيان "ندعو أبناء عدن قاطبة إلى انتفاضة شعبية عامة في كافة المديريات والأحياء من أجل عودة الخدمات المنعدمة".
وأضاف البيان مخاطبا أبناء عدن، "ثوروا من أجل كرامتكم، وحقكم في الحياة وتشغيل موانئكم".
واتهم البيان "حكام عدن بألوانهم المختلفة بأنهم لا هم لهم سوى سرقة صمود الشعب".
والثلاثاء، تظاهر مئات المواطنين في مدينة "خور مكسر" شرقي عدن، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، حيث قطعوا شوارع رئيسية بالمدينة، وأضرموا النيران في الإطارات المطاطية.
وانتشرت قوات من الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في الشوارع، وأطلقت النيران لتفريق المحتجين.
وتشهد عدن من حين لآخر احتجاجات على تردي الخدمات، وسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على المدينة.
وأخفق المجلس الانتقالي في وقف تلك الاحتجاجات، رغم لجوئه للقوة في 22 مايو/أيار الماضي، ما أدى لسقوط قتيل من المحتجين، وعدد من الجرحى.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لكنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن الشمال.