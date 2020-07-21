عبوة ناسفة زرعها الحوثيون فانفجرت بهم

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تسبب انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في وقت سابق بمصرع ستة من عناصرها، اليوم الثلاثاء، بمديرية حيس في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن الانفجار وقع أثناء محاولة ميليشيات الحوثي نشر مقاتليها في المواقع المقابلة لمواقع "اللواء الحادي عشر عمالقة" والواقعة في منطقة الحمينية غرب حيس.

وأضافت المصادر أن العبوة الناسفة انفجرت في أحد الأطقم الحوثية فقتلت ستة عناصر كانوا على متن الطقم وانتشرت أشلاء في المكان.

وتواصل ميليشيات الحوثي زرع الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي ما زالت تسيطر عليها في بعض قرى حيس، وغيرها من مديريات الساحل الغربي.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية، ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيات الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع آلاف الضحايا الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط، الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.