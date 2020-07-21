واشنطن تعلن عن مشروع جديد في اليمن بملايين الدولارات شاهد الصور: شبام التاريخية في خطر والأهالي يطلقون مناشدات عاجلة من القاهرة.. معين عبدالملك يوجه اتهامات رسمية لقطر ويشير الى «خطأ عند الحديث عن دورها في اليمن» دولة خليجية تقرر فرض حظر تجوال ليلي واغلاق المحافظات خلال عيد الأضحى بشكل مثير للقلق.. معدل وفيات كورونا في اليمن خمسة أضعاف المتوسط العالمي رئيس الحكومة يوضح رسميا حقيقة دعوة تركيا للتدخل في اليمن ويوجه 4 تهم خطيرة لقطر أول دولة عربية تعلن إدانتها للقصف الإسرائيلي الجديد على سوريا مصر تكشف لأول مرة عن سر تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة المملكة العربية السعودية تعلن رسمياً أكتمال التجهيزات لاستقبال الحجاج لهذا العام أول صورة حقيقية مسربة لهاتف سامسونغ غلاكسي نوت 20ألترا
أعلنت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (حكومية)، الإثنين، عن عزمها تقديم مشروع جديد لليمن بقيمة “27.4” مليون دولار.
وقالت الوكالة في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، إنها تفخر بالإعلان عن مشروع جديد بقيمة 27.4 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني.
وأضاف البيان أن البرنامج يسعى نحو تحسين تدفق المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع، وزيادة دخل الأسر اليمنية.
وتابع: سيعمل البرنامج على بناء قدرة مؤسسات اليمن الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي، ووزارة المالية، وهيئة الجمارك، ومؤسسة الموانئ”.
كما سيعزز برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الذي مدته ثلاث سنوات، المؤسسات الرئيسية في اليمن لتحسين النمو الاقتصادي والاستقرار ، ورفع دخل الأسرة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
علاوة على ذلك، يمكن للصيادين والمزارعين والمؤسسات الذين يتمتعون بإمكانية وصول متزايدة إلى الأسواق المحلية والدولية والموارد المالية والقوى العاملة المؤهلة تحسين جودة منتجاتهم وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الدخل.
وأشارت الوكالة إلى أن البرنامج يمنح الصيادين في المناطق الساحلية وشركات التجهيز فرصًا لخلق قيمة من خلال مساعي تنظيم المشاريع المعزولة من الحروب الداخلية.
وقال مستشار التنمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن سيبيل سيغلر، “إن الولايات المتحدة فخورة بالشراكة مع اليمن للمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني، وزيادة التدفقات التجارية، وخلق الوظائف”.