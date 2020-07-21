واشنطن تعلن عن مشروع جديد في اليمن بملايين الدولارات

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (حكومية)، الإثنين، عن عزمها تقديم مشروع جديد لليمن بقيمة “27.4” مليون دولار.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، إنها تفخر بالإعلان عن مشروع جديد بقيمة 27.4 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اليمني.

وأضاف البيان أن البرنامج يسعى نحو تحسين تدفق المساعدات الإنسانية وغيرها من السلع، وزيادة دخل الأسر اليمنية.

وتابع: سيعمل البرنامج على بناء قدرة مؤسسات اليمن الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي، ووزارة المالية، وهيئة الجمارك، ومؤسسة الموانئ”.

كما سيعزز برنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الذي مدته ثلاث سنوات، المؤسسات الرئيسية في اليمن لتحسين النمو الاقتصادي والاستقرار ، ورفع دخل الأسرة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

علاوة على ذلك، يمكن للصيادين والمزارعين والمؤسسات الذين يتمتعون بإمكانية وصول متزايدة إلى الأسواق المحلية والدولية والموارد المالية والقوى العاملة المؤهلة تحسين جودة منتجاتهم وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الدخل.

وأشارت الوكالة إلى أن البرنامج يمنح الصيادين في المناطق الساحلية وشركات التجهيز فرصًا لخلق قيمة من خلال مساعي تنظيم المشاريع المعزولة من الحروب الداخلية.

وقال مستشار التنمية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن سيبيل سيغلر، “إن الولايات المتحدة فخورة بالشراكة مع اليمن للمساعدة في استقرار الاقتصاد اليمني، وزيادة التدفقات التجارية، وخلق الوظائف”.