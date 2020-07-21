من القاهرة.. معين عبدالملك يوجه اتهامات رسمية لقطر ويشير الى «خطأ عند الحديث عن دورها في اليمن»

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أنه من الخطأ مقاربة الدور القطري في اليمن، بحصر الحديث عن مناطق مثل تعز أو شبوة، التي قال ان سلطاتها المحلية والجيش الوطني يعملان على تعزيز واستعادة نفوذ الدولة، أو حصر الأمر بتنظيم معين .

ولأول مرة وجه معين الذي يزور القاهرة، -في حوار صحفي- اتهامات رسمية لقطر بدعم المليشيات الحوثية بالمال والسلاح والاعلام والعلاقات منذ وقت مبكر والعمل على زعزعة الاستقرار في اليمن، فضلا عن عملها الآن على إضعاف الحكومة الشرعية، وإفشال جهود استعادة الدولة.

كما اتهم قطر بخلق بؤر توترات في بعض من المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش وقال انها جزء من هذه السياسة التخريبية، حد تعبيره.

وقال رئيس الوزراء إن "الدولة لن تقبل بوجود مجاميع مسلحة خارج مؤسساتها ولن تقبل بنشاط مجاميع ترتبط بأجندات غير وطنية، ونحن في الحكومة، ومن منطلق ثوابتنا في أهمية التقارب والتكامل العربي" .

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