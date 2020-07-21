دولة خليجية تقرر فرض حظر تجوال ليلي واغلاق المحافظات خلال عيد الأضحى

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ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطنة ستمنع الحركة بين كافة محافظاتها خلال الفترة من 25 يوليو تموز إلى 8 أغسطس آب لمنع انتشار فيروس كورونا.
ووصف البيان الصادر عن وزارة الصحة الخطوة بأنها "إغلاق تام" لجميع المحافظات.
وستفرض السلطنة أيضا حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا خلال نفس الفترة التي تشمل عيد الأضحى وستغلق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر.
وسجلت السلطنة، التي يقطنها نحو 4.7 مليون نسمة، 1458 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 69887 والوفيات إلى 337.
وفي مارس آذار، فرضت عُمان إغلاقا في مناطق معينة مثل مسقط وظفار والدقم وبعض البلدات السياحية، لكنها بدأت منذ أبريل نيسان في تخفيف تدريجي للإجراءات، فسمحت بإعادة فتح المراكز التجارية ورفعت إجراءات الإغلاق والعزل العام عن محافظة مسقط التي تضم العاصمة.
وأغلقت السلطنة الحدود الجوية والبرية إلا لإعادة العالقين. وقالت الحكومة الأسبوع الماضي، إنها ستبدأ في السماح لمواطنيها بالسفر جوا بعد الحصول على تصريح.