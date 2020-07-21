بشكل مثير للقلق.. وفيات كورونا في اليمن خمسة أضعاف المتوسط العالمي

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت منظمة الأمم المتحدة يوم الاثنين إن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن مرتفع بشكل مثير للقلق.

وطالبت المنظمة بتوفير 385 مليون دولار، لتمويل دعم عملياتها المتعلقة بمكافحة انتشار كورونا في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية، بمقر المنظمة في نيويورك، قال دوجاريك إنه "، تلقينا 55 مليون دولار فقط، ما يساوي 14% مما نحتاجه بالفعل".

وأشار إلى أن "حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغت 1610، حتى صباح الاثنين، بينها 445 وفاة"، في إشارة إلى المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية.

وأوضح دوجاريك، أن "معدلات الوفيات (باليمن)، مرتفعة بشكل مثير للقلق، حيث تتجاوز 27 بالمائة (من عدد المصابين)، ما يعادل خمسة أضعاف المتوسط العالمي، وأنه من المرجح أن تكون أعداد العدوى الفعلية أعلى بكثير، نظرا لقلة مواد الاختبار".

وأفادت الأمم المتحدة، في وقت سابق، بأن معدل الوفيات العالمي بسبب كورونا يبلغ 7 بالمئة، وهو أعلى نسبة في العالم.