أطعمة بسيطة تعينك على مكافحة القلق والتوتر والإكتئاب

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كشفت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة والمشروبات لها قدرة على تخليص الفرد من الضغوط النفسية والتوتر والقلق والاكتئاب.
وهي كالتالي
أولاً- الشاي الأخضر يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من "الثيانين"، وهو حمض أميني يساعد في تقليل مستويات القلق.
ثانياً- التوابل مثل الكركم والقرفة والحبهان، تزود الجسم بمضادات الأكسدة وتعزز مستوى الطاقة وتقلل من التوتر والقلق.
ثالثاً- السبانخ مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي يعتبر معدنا مهما ويلعب دورا بارزا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمات في جسم الإنسان، كما أنه مفيد في علاج القلق والتوتر.
رابعاً- الزبادي النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة بروبيوتيك يقوم بتحفيز الجسم على عدم الاستجابة للتوتر ومستويات القلق، ويعد الزبادي مصدرا غنيا لمادة البروبيوتيك.