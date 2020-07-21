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تعرف على ...عقار يقتل خلايا السرطان وينهي عصر الكيماوي

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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 كشف علماء أمريكيون تطويرهم عقاراً نانوياً يقتل خلايا سرطان الثدي، دون آثار جانبية.

وأكد قائد الفريق بجامعة أركنساس أستاذ الكيمياء الحيوية حسان بيزوي، أن المادة فعالة ضد السرطان الثلاثي السلبي الأكثر عدوانية.

 مضيفا أن البحث المنشور بمجلة يؤكد أن العقار بديل ناجع للجراحة، إذ تعتمد طريقة العلاج على تعريض المواد الحساسة للضوء، ما يولد أنواع الأكسجين التفاعلية التي تقتل الخلايا السرطانية دون خلق سمية للخلايا الطبيعية، ما يغني عن العلاج الكيماوي.

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