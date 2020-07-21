تعرف على ...عقار يقتل خلايا السرطان وينهي عصر الكيماوي الملك سلمان بن عبد العزيز يتصدر تويتر عالمياً في قائمة الأكثر تدويناً الأسطورة كريستيانو يحقق رقماً لم تشهده أوروبا من قبل رئيس البرلمان اليمني يشكو انتهاكات الحوثي للأمم المتحدة ومجلس الأمن اشتداد المعارك في نهم والبيضاء وهذه اخر المستجدات من خط المواجهة برنامج اقتصادي أمريكي لتنمية الدولية يدعم اليمن ب 27 مليون دولار اجتماع ثلاثي رفيع ضم وزير الدفاع القطري ونظيره التركي مع ووزير الداخلية الليبي في أنقرة .. تفاصيل الأمم المتحدة تطالب بـ385 مليون دولار لمواجهة كورونا في اليمن وتؤكد ان معدل الوفيات هناك خمسة أضعاف المتوسط العالمي تسلم رسالة من ”هادي“.. ”السيسي“ يعلن دعمه لحكومة ”معين عبدالملك“ ويبحث معه “أمن البحر الأحمر“ السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك وتكشف عن عدد حجاج هذا العام
كشف علماء أمريكيون تطويرهم عقاراً نانوياً يقتل خلايا سرطان الثدي، دون آثار جانبية.
وأكد قائد الفريق بجامعة أركنساس أستاذ الكيمياء الحيوية حسان بيزوي، أن المادة فعالة ضد السرطان الثلاثي السلبي الأكثر عدوانية.
مضيفا أن البحث المنشور بمجلة يؤكد أن العقار بديل ناجع للجراحة، إذ تعتمد طريقة العلاج على تعريض المواد الحساسة للضوء، ما يولد أنواع الأكسجين التفاعلية التي تقتل الخلايا السرطانية دون خلق سمية للخلايا الطبيعية، ما يغني عن العلاج الكيماوي.