الملك سلمان بن عبد العزيز يتصدر تويتر عالمياً في قائمة الأكثر تدويناً

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- عكاظ

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تصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة الأكثر تدوينا عالميا على «تويتر» عبر هاشتاق سلامتك_يا_أبو فهد، خلال الـ24 ساعة التي تلت إعلان الديوان الملكي فجر (الإثنين) نقله يحفظه الله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصى بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة.

وانهال آلاف المغردين السعوديين والخليجيين والعرب بدعوات الشفاء العاجل للملك المفدى، وأن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية ويبعد عنه الضر ويوفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، فيما شارك عدد من فناني السعودية والخليج في الهاشتاق، مبتهلين إلى الله أن يمن على قائد الأمة بالسلامة والشفاء، ويديمه ويحفظه بحفظه،

إذ كتب فنان العرب محمد عبده: «نسأل الله أن يحفظ لنا مليكنا وولي أمرنا سيدي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يمنّ عليه بالشفاء ويلبسه لباس الصحة والعافية إنه سميع مجيب». كما دعا الفنان عبادي الجوهر لخادم الحرمين

وكتب: «أسأل الله أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الملك سلمان، أيده الله، وأن يمن عليه بموفور الصحة والعافية».

فيما سأل الفنان راشد الماجد الله أن يشفي الملك الوالد ويطيل عمره،

وكتب: «أسأل الله أن يشفي الملك الوالد سلمان بن عبدالعزيز وأن يديم عليه الصحة والعافية وطول العمر»،

كما كتب الفنان عبدالمجيد عبدالله: «ألف لا بأس يا قائد الأمة.. نسأل الله لك الشفاء العاجل».

بدورها كتبت الفنانة الإماراتية أحلام: «اللهم اشفِ والدنا الغالي الملك سلمان بن عبد العزيز.. يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، استودعناك الرحمن»، وأخيراً،

كتب الفنان الكويتي عبد الله الرويشد: «الله يحفظك يا أبو فهد ويديمك على رأس الجميع».