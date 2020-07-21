الأسطورة كريستيانو يحقق رقماً لم تشهده أوروبا من قبل

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يواصل أسطورة المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، إبهار عالم الساحرة المستديرة كل يوم بأرقامه التي لا تنتهي.
الدون البرتغالي الذي رافقته شائعات أنه انتهى كرويا منذ انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من ريال مدريد بعد مسيرة حفرت في تاريخ كرة القدم الإسبانية بالذهب، أكد يوم الاثنين للعالم أن الذهب لا يصدأ.
رونالدو الحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات استطاع أن يحقق رقما عجز لاعبو كرة القدم الأوروبية منذ بدء اللعبة أن يسجلوه، إذ استطاع أن يسجل 50 هدفا في 3 دوريات من الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز.
هدفا كريستيانو رونالدو في لاتسيو، زاده رصيده من انتقاله إلى الكالتشيو إلى الرقم 51، ليكون بذلك أول لاعب في أوروبا يسجل 50 هدفا في دوريات "إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، أقوى 3 دوريات في أوروبا، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.
كما يعد رونالدو أسرع لاعب يبلغ 50 هدفا في الكالتشيو، منذ موسم 1994-1995، وذلك بعد ظهوره في 61 مباراة، ليتفوق بذلك على الرقم القياسي الذي امتلكه الأوكراني أندريا شيفتشينكو، أسطورة ميلان، الذي تحقق في 68 مباراة.
كما وصل رونالدو إلى الهدف رقم 30 في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، ليتساوى بذلك مع هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي.
وأيضا أصبح كريستيانو رونالدو ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يسجل 30 هدفا أو أكثر في موسم واحد من الدوري الإيطالي منذ عام 1958، بعد كل من الإيطالي لوكا توني مع فيورنتينا في موسم 2005، والأرجنتيني جونزالو هيجواين مع نابولي في موسم 2015.