اشتداد المعارك في نهم والبيضاء وهذه اخر المستجدات من خط المواجهة

الثلاثاء 21 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أقادت مصادر عسكرية يمنية بأن 27 حوثياً على الأقل قتلوا في مواجهات مع الجيش في جبهات نهم والبيضاء ، بالتزامن مع استمرار الجماعة الانقلابية في تحشيد المجندين إلى الجبهات وخرق الهدنة الأممية.

وذكرت المصادر أن 12 عنصراً حوثياً قتلوا، وأن آخرين جرحوا بنيران الجيش الوطني في جبهة نجد العتق بمديرية نهم.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي حاولت فجر أمس، التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة «نجد العتق» إلا أن أفراد عناصر الجيش كانوا لها بالمرصاد وأوقعوها بين قتيل وجريح.

وأكد المركز إسقاط طائرة استطلاع تابعة للميليشيات في سماء المنطقة بذات الجبهة التي تشهد مواجهات مستمرة منذ أسابيع.

إلى ذلك، أفاد الإعلام العسكري للقوات المسلحة بأن ثلاثة من قيادات الحوثي قتلوا، في مواجهات مع الجيش في مأرب والبيضاء، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى آخرين من عناصر الانقلابيين في جبهة قانية شمال البيضاء، فيما قتل قيادي آخر في جبهة مجزر بمديرية صرواح غرب مأرب.