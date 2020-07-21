اشتداد المعارك في نهم والبيضاء وهذه اخر المستجدات من خط المواجهة برنامج اقتصادي أمريكي لتنمية الدولية يدعم اليمن ب 27 مليون دولار اجتماع ثلاثي رفيع ضم وزير الدفاع القطري ونظيره التركي مع ووزير الداخلية الليبي في أنقرة .. تفاصيل الأمم المتحدة تطالب بـ385 مليون دولار لمواجهة كورونا في اليمن وتؤكد ان معدل الوفيات هناك خمسة أضعاف المتوسط العالمي تسلم رسالة من ”هادي“.. ”السيسي“ يعلن دعمه لحكومة ”معين عبدالملك“ ويبحث معه “أمن البحر الأحمر“ السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك وتكشف عن عدد حجاج هذا العام الإتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بـ”إطلاق فوري لسراح جميع الصحفيين المعتقلين“ الصراعات تعصف برأس هرم السلالة.. الكشف عن مصير شقيق زعيم الحوثيين بعد نحو 5 أشهر من اختفائه بسبب خلاف مع ”عبدالملك“.. تفاصيل الحوثيون يلوحون بإخراج منظومة الاتصالات والإنترنت عن الخدمة للمصرين فقط.. ست علامات تكشف الفرق بين لحوم الحمير والماشية
أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (حكومية)، عن برنامج اقتصادي بقيمة 27.4 مليون دولار؛ لدعم اليمن.
وذكرت الوكالة، في بيان، أن "برنامج الانتعاش الاقتصادي، هدفه دعم التعافي الاقتصادي في اليمن".
وأضاف البيان أن "البرنامج سيعزز سبل العيش، وسيعمل على تحسين النمو الاقتصادي والاستقرار".
وأردف: "كما سيرفع دخل الأسرة من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك".
وأوضحت الوكالة أن "البرنامج سيعمل أيضا على بناء قدرة مؤسسات اليمن الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي، ووزارة المالية، وهيئة الجمارك، ومؤسسة الموانئ".
ويشهد اليمن للعام السادس، حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.