الأمم المتحدة تطالب بـ385 مليون دولار لمواجهة كورونا في اليمن وتؤكد ان معدل الوفيات هناك خمسة أضعاف المتوسط العالمي تسلم رسالة من ”هادي“.. ”السيسي“ يعلن دعمه لحكومة ”معين عبدالملك“ ويبحث معه “أمن البحر الأحمر“ السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك وتكشف عن عدد حجاج هذا العام الإتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بـ”إطلاق فوري لسراح جميع الصحفيين المعتقلين“ الصراعات تعصف برأس هرم السلالة.. الكشف عن مصير شقيق زعيم الحوثيين بعد نحو 5 أشهر من اختفائه بسبب خلاف مع ”عبدالملك“.. تفاصيل الحوثيون يلوحون بإخراج منظومة الاتصالات والإنترنت عن الخدمة للمصرين فقط.. ست علامات تكشف الفرق بين لحوم الحمير والماشية مأرب تستعد للعام الدراسي الجديد وتبدأ بالخطوات الأولية لطباعة الكتاب المدرسي إيران تعلن استعدادها للحوار والتفاهم مع السعودية و”الكاظمي“ يقود وساطة اندلاع مواجهات عنيفة وسط مدينة ”تعز“ ومسلحون موالون للامارات يشنون حملة اعتقالات في ”الحجرية“
طالبت منظمة الأمم المتحدة، الإثنين 20 يوليو/تموز، بتوفير 385 مليون دولار، لتمويل دعم عملياتها المتعلقة بمكافحة انتشار كورونا في اليمن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية، بمقر المنظمة في نيويورك.
وقال دوجاريك إنه "حتى صباح الإثنين، تلقينا (الأمم المتحدة) 55 مليون دولار فقط، ما يساوي 14% مما نحتاجه بالفعل".
وأشار إلى أن "حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغت 1610، حتى صباح اليوم، بينها 445 وفاة"، في إشارة إلى المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية.
فيما لم تعلن جماعة الحوثي سوى 4 حالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/ أيار الماضي، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء أعداد المصابين بالوباء.
وأوضح دوجاريك، أن "معدلات الوفيات (باليمن)، مرتفعة بشكل مثير للقلق، حيث تتجاوز 27 بالمائة (من عدد المصابين)، ما يعادل خمسة أضعاف المتوسط العالمي، وأنه من المرجح أن تكون أعداد العدوى الفعلية أعلى بكثير، نظرا لقلة مواد الاختبار".
وأفادت الأمم المتحدة، في وقت سابق، بأن معدل الوفيات العالمي بسبب كورونا يبلغ 7 بالمئة.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم، 14 مليونا و761 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 611 آلاف، وتعافى أكثر من 8 ملايين و800 ألفا، حسب موقع "worldometers".