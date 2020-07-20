مأرب تستعد للعام الدراسي الجديد وتبدأ بالخطوات الأولية لطباعة الكتاب المدرسي

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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جرى اليوم في ديوان محافظة مأرب فتح مظاريف العطاء للمناقصة الخاصة بطباعة 941 ألفا و500 كتاب مدرسي لتغطية احتياجات مدارس المحافظة للصفوف من أول أساسي إلى ثالث ثانوي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ضمن الاستعدادات للعام الدراسي القادم.

وقد جرت عملية فتح المظاريف من قبل اللجنة المكلفة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وحضور ممثلين عن مؤسسات الطباعة المتنافسة المقدمة للعطاءات، وإحالة تلك العطاءات المقدمة إلى لجنة التحليل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وخلال عملية فتح المظاريف أكد الوكيل مفتاح على أن ملف التعليم يعتبر في مقدمة الملفات التنموية لدى قيادة السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ اللواء سلطان العرادة، وتقديمه كل ما يمكن من دعم من أجل الارتقاء بالوضع التعليمي والتحصيل العلمي، كون التعليم حجر الزاوية في التنمية..

ولفت إلى أن هذه المرة الثانية التي تمول فيها السلطة المحلية طباعة الكتاب المدرسي وتوفير احتياجات مدارس المحافظة من المناهج المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، بعد أن قامت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بتغيير محتوى المناهج التي تكرس الكراهية والسلالية والصراع المذهبي وتروج للمشروع الإيراني الذي يتهدد السلم والأمن اليمني والإقليمي والدولي من خلال غرس مفاهيم الموت والقتل والتدمير والعنصرية السلالية في عقول الأجيال وتحويلهم إلى وقود لصراع مستدام ليس له نهاية.