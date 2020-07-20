الإتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بـ”إطلاق فوري لسراح جميع الصحفيين المعتقلين“ الصراعات تعصف برأس هرم السلالة.. الكشف عن مصير شقيق زعيم الحوثيين بعد نحو 5 أشهر من اختفائه بسبب خلاف مع ”عبدالملك“.. تفاصيل الحوثيون يلوحون بإخراج منظومة الاتصالات والإنترنت عن الخدمة للمصرين فقط.. ست علامات تكشف الفرق بين لحوم الحمير والماشية مأرب تستعد للعام الدراسي الجديد وتبدأ بالخطوات الأولية لطباعة الكتاب المدرسي إيران تعلن استعدادها للحوار والتفاهم مع السعودية و”الكاظمي“ يقود وساطة اندلاع مواجهات عنيفة وسط مدينة ”تعز“ ومسلحون موالون للامارات يشنون حملة اعتقالات في ”الحجرية“ في جلسة سرية: البرلمان المصري يوافق على الحرب والتدخل العسكري في ليبيا لمواجهة تركيا شاب سعودي يقتل زوجته في الشارع بطريقة بشعة وهي تمارس هذه الرياضة السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى
جرى اليوم في ديوان محافظة مأرب فتح مظاريف العطاء للمناقصة الخاصة بطباعة 941 ألفا و500 كتاب مدرسي لتغطية احتياجات مدارس المحافظة للصفوف من أول أساسي إلى ثالث ثانوي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ضمن الاستعدادات للعام الدراسي القادم.
وقد جرت عملية فتح المظاريف من قبل اللجنة المكلفة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، وحضور ممثلين عن مؤسسات الطباعة المتنافسة المقدمة للعطاءات، وإحالة تلك العطاءات المقدمة إلى لجنة التحليل لاستكمال الإجراءات القانونية.
وخلال عملية فتح المظاريف أكد الوكيل مفتاح على أن ملف التعليم يعتبر في مقدمة الملفات التنموية لدى قيادة السلطة المحلية، ممثلة بالمحافظ اللواء سلطان العرادة، وتقديمه كل ما يمكن من دعم من أجل الارتقاء بالوضع التعليمي والتحصيل العلمي، كون التعليم حجر الزاوية في التنمية..
ولفت إلى أن هذه المرة الثانية التي تمول فيها السلطة المحلية طباعة الكتاب المدرسي وتوفير احتياجات مدارس المحافظة من المناهج المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم، بعد أن قامت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بتغيير محتوى المناهج التي تكرس الكراهية والسلالية والصراع المذهبي وتروج للمشروع الإيراني الذي يتهدد السلم والأمن اليمني والإقليمي والدولي من خلال غرس مفاهيم الموت والقتل والتدمير والعنصرية السلالية في عقول الأجيال وتحويلهم إلى وقود لصراع مستدام ليس له نهاية.