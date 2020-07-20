اندلاع مواجهات عنيفة وسط مدينة ”تعز“ ومسلحون موالون للامارات يشنون حملة اعتقالات في ”الحجرية“

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر وسكان محليون، باندلاع اشتباكات بين عصابتين مسلحتين، الاثنين 20 يوليو/تموز، بمدينة تعز (وسط اليمن)، فيما نفذت كتائب ”أبي العباس“ المدعومة اماراتياً، حملة اعتقالات بمنطقة ”الحجرية“.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان مواجهات مسلحة اندلعت بين مسلحين يتبعون المدعو ”غزوان المخلافي“ ومسلحين يقودهم المدعو ”غدر الشرعبي“، في جولة سنان بشارع المغتربين، وسط المدينة.



وأسفرت المواجهات عن إصابة المدعو "غدر الشرعبي" وعدد من مرافقيه، واحتراق سيارتهم، بالاضافة لاحتراق طقم عسكري تابع لميلحي ”غزوان المخلافي“، بحسب المصادر ذاتها.

في السياق، شن مسلحون تابعون لكتائب ”أبي العباس“ المدعومة إماراتياً، حملة اعتقالات طالت مواطنين في ”الحجرية“، جنوبي تعز.

وبحسب مصادر محلية، فإن مسلحي "أبي العباس" اختطفو ثلاثة مواطنين، أحدهم من قرية ”الشوحط“، واثنين من ”الشمايا الشرقية“، بمديرية ”الشمايتين“، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وتشهد مدينة ”التربة“ في الريف الجنوبي لمدينة تعز توترا غير مسبوق بين قوات تدعمها دولة الإمارات (جماعات خارجة عن القانون)، وقوات الشرطة العسكرية.