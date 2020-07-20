في جلسة سرية: البرلمان المصري يوافق على الحرب والتدخل العسكري في ليبيا لمواجهة تركيا

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن البرلمان المصري، اليوم الاثنين، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن البرلمان المصري يوافق على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين قال: إن التدخلات الأجنبية في ليبيا ( في إشارة لتدخل تركيا ) لم تزد القضية الليبية سوى تعقيداً، حتى باتت تداعياتها تؤثر على الأمن والاستقرار الاقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين السيسي ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، حيث بحثا تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأكد السيسي لـ "ترامب" ضرورة استعادة توازن أركان الدولة في ليبيا والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى ضرورة وقف التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا.

ووفق الرئاسة المصرية، فقد أبدى ترامب تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيداً بالجهود المصرية تجاه القضية، والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.