شاب سعودي يقتل زوجته في الشارع بطريقة بشعة وهي تمارس هذه الرياضة

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقدم شاب سعودي على قتل زوجته طعنا وهي تمارس رياضة المشي أمام محلات تجارية في حي الروابي بمدينة جدة السعودية.

عبر تسديد عدة طعنات متتالية لها، الأمر الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة قبل هروبه في سيار ة خاصة.

وحسب صحف محلية، فقد تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد بلاغا بالواقعة ، وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة وتبين العثور على سيدة مضرجة بالدماء بعد أن تلقت عدة طعنات.

وأكد شاهد عيان ملاحظته امرأة تسير بينما يلاحقها شخص بيده سكين طعنها عدة طعنات ولاذ بالهرب عبر سيارة خاصة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وأقر في اعترافاته الأولية بقيامه بطعن زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما.

جرى تسليم المتهم إلى مركز شرطة الجامعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

فيما أكدت صحيفة الوطن السعودية، نقلا عن مصادر مطلعة أشارت إلى أن المرأة توفيت متأثرة بالطعنات التي تلقتها .