السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت تقارير إخبارية سعودية، اليوم الاثنين، بتعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، وبذلك يكون يوم غد هو المكمل للشهر، ويوم الجمعة بعد القادم أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا السعودية قرارا بهذا الخصوص، حيث تعتبر الجهة المسؤولة عن إعلان النتائج الرسمية لتحري رؤية الهلال في المملكة.

وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الإثنين، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها تطلب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة ”تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.“

كما دعت المحكمة الجميع في بيانها قائلة: ”وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة أو بوساطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة“.