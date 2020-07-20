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مقتل 12 حوثيا بصنعاء والتحالف يدمر تعزيزات كانت في طريقها إلى ”نهم“

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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لقي 12 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، الاثنين 20 يوليو/تموز، بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة نهم (شرقي صنعاء).

مصدر عسكري أوضح إن مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية حاولت، فجر اليوم، التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة "نجد العتق" إلا أن قوات الجيش كانوا لهم بالمرصاد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة استطلاع تابعة للمليشيا في سماء المنطقة نهم، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

في السياق، استهدفت غارات لمقاتلات التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى جبهات نهم، وأسفرت عن تدمير آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

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