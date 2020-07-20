مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تصفي مسؤول أمني رفيع بكمين نصبته له بأبين

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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قتل مسؤول أمني رفيع، الإثنين 20 يوليو/تموز، في كمين مسلح نصبته مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، بمحافظة أبين (جنوبي اليمن).

وقال مصدرعسكري لـ”مأرب برس“، ان قائد قوات الأمن الخاص بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين، العميد عبد الله لدقف الحنشي، قتل مع أحد مرافقيه واصابة آخر في كمين مسلح نفذه مسلحو المجلس الانتقالي، بمنطقة ”الحاق“.

وتشهد المحفد من حين لآخر كمائن تطال ضباطا وجنودا من القوات الحكومية العائدين من جبهات القتال ضد المجلس الانتقالي في أبين إلى محافظة شبوة (جنوب شرق).

ورفضت أبين أواخر إبريل/ نيسان الماضي، بجانب 5 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، إعلان المجلس الانتقالي "حكما ذاتيا" ما زاد من حدة التوتر فيها بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي المدعوم إماراتيا.