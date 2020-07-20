بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي افتتاح مشروع مياه لأشهر مخيم للنازحين في مأرب

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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دشن اليوم وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، المرحلة الأولى من مشروع مياه مخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب الذي يضم أكثر من خمسة آلاف أسرة نازحة من مختلف محافظات الجمهورية ويعتبر أكبر مخيم للنازحين في اليمن.

وخلال التدشين استمع الوكيل مفتاح من المدير التنفيذي لمؤسسة استجابة للتنمية والأعمال الإنسانية المنفذة للمشروع طارق الكمان إلى شرح عن مكونات المرحلة الأولى من المشروع البالغ كلفته 25 مليون ريال يمني بتمويل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، ويستهدف 2000 أسرة نازحة في المخيم، يضم حفر بئر ارتوازية وبناء خزان برجي لتوزيع المياه بسعة 30 مترا مكعبا إلى جانب تنفيذ خط ضخ وإسالة من البئر إلى الخزان بطول 600 متر، إلى جانب عمل مضخة ومحول كهرباء.

وقد أكد الوكيل مفتاح على أهمية هذا المشروع المستدام في تخفيف معاناة الأسر المستفيدة منه في المخيم الذي يحتاج لمزيد من التدخلات الإنسانية لتوفير المياه النقية الصالحة للشرب لكافة الأسر النازحة في المخيم وتخفيف معاناتهم في شراء صهاريج المياه.

وثمن الوكيل مفتاح الدعم الكويتي التنموي والإنساني في اليمن ومحافظة مأرب ووقوفها الأخوي والصادق مع إخوانهم في اليمن في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن .. مشيرا إلى أن هذا المشروع هو واحد من مشاريع إنسانية مستدامة عدة قدمتها الجمعيات والمنظمات الكويتية للنازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة سواء في مجال المياه أو الإيواء أو التأهيل والتدريب أو غيرها من المشاريع الطارئة.

ووجه الدكتور مفتاح بضرورة سرعة تشكيل لجنة مجتمعية من المستفيدين لإدارة المشروع والحفاظ عليه.. مشددا على أهمية الترتيب لاستكمال المراحل الأخرى من المشروع ومنها شبكة توزيع المياه للمستفيدين والأحياء في المخيم من أجل التخفيف على المواطنين من معاناة نقل المياه من منطقة خزان التوزيع.

ويهدف المشروع إلى المساعدة على تطوير واختبار ونشر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يضم شبكة واسعة من الوكالات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات.

وستقوم الإمارة، كجزء من هذه المبادرة، ببناء مراكز أبحاث الإسكان والشركات الناشئة.