تعرف على الدولة الخليجية التي تملك أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم

مأرب تستعد للعام الدراسي الجديد وتبدأ بالخطوات الأولية لطباعة الكتاب المدرسي إيران تعلن استعدادها للحوار والتفاهم مع السعودية و”الكاظمي“ يقود وساطة اندلاع مواجهات عنيفة وسط مدينة ”تعز“ ومسلحون موالون للامارات يشنون حملة اعتقالات في ”الحجرية“ في جلسة سرية: البرلمان المصري يوافق على الحرب والتدخل العسكري في ليبيا لمواجهة تركيا شاب سعودي يقتل زوجته في الشارع بطريقة بشعة وهي تمارس هذه الرياضة السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى مقتل 12 حوثيا بصنعاء والتحالف يدمر تعزيزات كانت في طريقها إلى ”نهم“ إعلان يهز السعودية ويربك أسرة مقدمة الإعلان المثير وتحرك عاجل من النيابة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تصفي مسؤول أمني رفيع بكمين نصبته له بأبين بتمويل من الهلال الأحمر الكويتي افتتاح مشروع مياه لأشهر مخيم للنازحين في مأرب
أكد تقرير "دوت ميديا لاين"، الاثنين، أن السعودية تمضي بشكل قوي في طلبات الطابعات ثلاثية الأبعاد سعيا للحد من الواردات الأجنبية.
وأشار التقرير، إلى أن "السعودية والإمارات أصبحتا، مراكز رائدة لتكنولوجيا الطباعة "3D" في العالم العربي".
وقال لوند نيلسن، مؤسس "COBOD International" لصناعة الطابعات ثلاثية الأبعاد، إن "السعودية والإمارات تقودان المنطقة في هذه الصناعة"، مشيرا إلى أن "السعودية تملك أكبر طابعة ثلاثية أبعاد في العالم، وهي طابعة ضخمة لطباعة طبقات من الخرسانة لصنع الجدران".
من جهته، أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد.
ويهدف المشروع إلى المساعدة على تطوير واختبار ونشر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، كما يضم شبكة واسعة من الوكالات الحكومية والشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات.
وستقوم الإمارة، كجزء من هذه المبادرة، ببناء مراكز أبحاث الإسكان والشركات الناشئة.