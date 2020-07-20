أقدموا على حرقهم وهم نيام في منزلهم .. تفاصيل مؤلمة لمسن مع زوجته

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أقدم مجموعة من الأشخاص على حرق منزل زوجين مسنين أثناء نومهما في منزلهما بقرية نيمابالي بمقاطعة أوديشا الهندية، للاشتباه بممارستهما أعمال سحر وشعوذة، مما أسفر عن وفاتهما.
وذكرت صحيفة ”هندوستان تايمز“ الهندية، اليوم الإثنين، أن سكان القرية اشتبهوا في ممارسة الزوجين شيلة وباسانتي بالوموش، للسحر، بعد وفاة 6 أشخاص من نيمابالي، لأسباب مختلفة على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث أقدموا على حرقهما حتى الموت، في وقت متأخر من الليلة الماضية.
وقال تيبو بوليولي، شقيق الزوج، إن شقيقه وزوجته ليسا على علاقة جيدة مع سكان القرية، بسبب خلافات قديمة، حيث اعتاد القرويون على اتهامهما زورا بممارسة السحر.
بدوره، أوضح شاران مينا مفتش الشرطة في منطقة ”جاجبور“، أنه يتم التحقيق في ظروف وفاة الزوجين، حيث أرسلت جثثهما لفحص ما بعد الوفاة.