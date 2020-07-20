دخول الملك سلمان المستشفى يتسبب في انخفاض الأسهم السعودية

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تراجعت البورصة السعودية اليوم الاثنين وانخفضت معظم الأسهم بعد أنباء دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى، في حين أغلقت معظم أسواق الشرق الأوسط الأخرى مرتفعة.