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دخول الملك سلمان المستشفى يتسبب في انخفاض الأسهم السعودية

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تراجعت البورصة السعودية اليوم الاثنين وانخفضت معظم الأسهم بعد أنباء دخول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى، في حين أغلقت معظم أسواق الشرق الأوسط الأخرى مرتفعة.

 
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