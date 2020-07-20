وكالة دولة تكشف سرا عن ديون دول الخليج خلال 2020 ومصير الانهيار القادم

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توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن يرتفع دين حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وتقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار هذا العام.
وقالت، في بيان اليوم الاثنين: "استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023".