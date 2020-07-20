الشرعية تعلن استئناف العمل في أحد أهم المطارات اليمنية وتحدد شروطا على الرحلات والمسافرين

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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اعلن اليوم الاثنين استئناف مطار سيئون الدولي(شرق اليمن)، الحركة الجوية التجارية بينه وبين المطارات الدولية المتعامل معها بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير عام المطار علي باكثير لوكالة (سبأ) الرسمية أنه بناء على توجيهات اللجنة العليا للطوارئ التالبعة لوزارة الصحة في الحكومة الشرعية وبموجب تعميم الهيئة العامة للطيران المدني، استأنفت حركة الطيران للتشغيل التجاري بمطار سيئون وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وضمن الشروط الجديدة التي سيجري تطبيقها على الرحلات أشار مدير عام مطار سيئون إلى أنه ستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات القادمة والواصلة عن ثلاث ساعات لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة.

كما نوه باكثير الى أنه تم تركيب كاميرتين حراريتين إضافيتين بالمطار لفحص المسافرين بما يسهل حركتهم ويضمن القيام بالإجراءات الصحية بسلاسة.

وأكد ان المطار لن يسمح لأي مسافر تظهر عليه أعراض كورونا قبل الرحلة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي وردت في الدليل التشغيلي الذي أقرته منظمة الطيران الدولية (ايكاو) ومنظمة الصحة العالمية وقوانين ولوائح الهيئة العامة للطيران المدني.