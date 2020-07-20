تعيينات حوثية تثير حفيظة الشرعية .. الحوثي مديرا لأهم البنوك الحكومية والمتوكل ناطقا للنفط

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اعتبرت الحكومة اليمنية، تعيين أحد افراد أسرة الحوثي، المدعو إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي؛ قرار غير شرعي.

وقال وزير الإعلام اليمني ان تعيين زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي لأقاربه على رأس المؤسسات الإرادية للدولة في مناطق سيطرة المليشيا يثبت بانهم مجرد لصوص جاؤوا لنهب الشعب وجمع اكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة واوجاع ودماء اليمنيين.

وواضح الارياني في تغريدة رصدها محرر (مأرب برس) على توتير. ان بنك التسليف التعاوني الزراعي يعد أحد أهم البنوك الحكومية، وان قرارات الحوثيين تأتي ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الإرادية وحوثنة مؤسسات الدولة.

وعينت ميليشيا الحوثي يوم امس، الأحد، مديراً جديداً لبنك التسليف التعاوني الزراعي، المعروف بـ(كاك بنك)، والذي يُعد من أكبر المصارف الحكومية الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

ووفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية فقد أصدر رئيس مايسمى المجلس السياسي التابع للميليشيات مهدي المشاط (قرار جمهوري) قضى بتعيين إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي.

كما عينت ميليشيا الحوثي عصام المتوكل(حوثي) متحدثاً رسمياً لشركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها منذُ انقلابها على السلطة الشرعية نهاية 2014.