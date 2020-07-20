توقيف ضابط كبير في سجن الشرطة العسكرية بتعز وقائد المحور يتوعد

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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اوقفت قيادة محور تعز ضابط في اللواء 22 ميكا بعد اقتحامه حديقة ترفيهية وقيامه بترويع الاطفال والنساء.

وقال احد العاملين في الحديقة لـ«مأرب برس» ان محمد الرامسي اقتحم الحديقة المائية،امس الاحد، الواقعة اسفل جبل صبر والمملوكة لاحدى المستثمرات ، مع عدد من المسلحين لأخذ اتاوات واموال غير قانونية.

فيما نفى الرامسي تلك الاتهامات وقال ان زيارة للحديقة مع اثنين من المرافقين تأتي ضمن جوالات اعتيادية امنية ،حيث تقع الحديقة ومواقع اخرى ضمن نطاقه الامني وان ذلك من مهامه.

واثارت حادثة اقتحام الحديقة المائية غضب شعب كبير في تعز.

اثر ذلك اعلنت قيادة محور تعز ، توقيف محمد الرامسي، في سجن الشرطة العسكرية، وإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

وجددت قيادة محور تعز التأكيد على ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامة والخاصة، لافتة إلى أن الجيش الوطني لن يسمح بأي محاولات تنال من أمن واستقرار المحافظة.

وقال قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، إن التجاوزات المتكررة لبعض العناصر المنفلتة، بحق الممتلكات العامة والخاصة هي تصرفات فردية، لا تمثل الجيش الوطني، الذي سطر خلال السنوات الماضية ملاحم من البطولات والفداء، وقدم الغالي والنفيس، من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية، في مواجهة صلف وعدوان مليشيا الحوثي الانقلابية،

وأشار إلى أن أفراد الجيش الوطني لا يزالون يرابطون في جبهات القتال وفي خطوط النار، لمواجهة كافة محاولات المليشيات التي تسعى لإحداث اختراق في صفوف الجيش الوطني، وذلك حسب ما نشره "المركز الإعلامي لمحور تعز".

وتعهد اللواء فاضل، بضبط وملاحقة كافة مرتكبي التجاوزات والتي تتنافى مع عقيدة الجيش الوطني، ومهام أفراده في الحفاظ على السكينة العامة وصون الممتلكات العامة والخاصة، منوها بأنه سيتم تفعيل مبدأ العقاب والردع، وملاحقة المخالفين عبر الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية.

وشدد قائد المحور على ضرورة اليقظة والتكاتف والتلاحم لردع كل من يحاول الاساءة لتعز وتضحيات جيشها، وهدم كل المشاريع والمخططات العدائية والتصرفات السلبية، التي تحاول نشر الفوضى وإقلاق السكينة العامة.