أكثر من 80 طائرة وسفينة حربية تشارك في العرض العسكري للبحرية الروسية

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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من المقرر إجراء بروفة العرض البحري الرئيسي تكريما ليوم البحرية، الذي سيقام في 26 يوليو في سان بطرسبرغ، في 23 يوليو/ تموز.

ستشارك أكثر من 40 طائرة ومروحية، وأكثر من 40 سفينة و4000 جندي وجندية من الشباب في العرض البحري الرئيسي تكريما ليوم البحرية، الذي سيقام في 26 يوليو في سان بطرسبرغ، بحسب الرسوم البيانية لوزارة الدفاع المنشورة في صحيفة "كراسنايا زفيزدا".

سيتم عرض مي-24إم وسو-25 وسو-30إس إم وسو-33 وميغ-29كي وسو-27 وطائرة الإنذار المبكر أ-50 وطائرة التزويد بالوقود إيل-78 والطائرة البرمائية بي-200 وتو-142إم كي والطائرة المضادة للغواصات إيل-38 وكذلك مروحيات مي-8 وكا-27إم وكا-28 وكا-29 وكا-31 خلال العرض للطيران البحري.

من بين السفن التي ستشارك في العرض سيكون هناك نماذج تاريخية، بما في ذلك السفينة الشراعية "بولتافا".

ومن المقرر إجراء بروفة العرض يوم 23 يوليو.