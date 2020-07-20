تويتر يحذف تغريدة موسيقية لترامب ...وهذا هو السبب أكثر من 80 طائرة وسفينة حربية تشارك في العرض العسكري للبحرية الروسية نقل الملك سلمان إلى أشهر مستشفيات المملكة بشكل عاجل القضاء الكوري الجنوبي يرفض إصدار مذكرة اعتقال في حق مواطن رمى الرئيس بحذائه تنديد حقوقي وسخط شعبي بانتهاكات المليشيات الحوثية ضد اليمنيات انحسار مفاجئ بالنيل وخروج محطات مياة عن الخدمة بسبب غلق بوابات سد النهضة هل الحل العسكري هو الوحيد في يد مصر لإجبار إثيوبيا على التراجع عن ملء سد النهضة! مصرع قائد عمليات الحوثيين في جبهات الضالع الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح تدين اقتحام مليشيا الحوثي الانقلابية لمنازل ”ياسر العواضي“ في صنعاء والاستيلاء عليها ضمن حوثنة المؤسسات الإقتصادية في صنعاء.. زعيم المليشيات يعين من أقربائه مديراً لبنك التسليف الزراعي
قال الديوان الملكي السعودي ان العاهل السعودي الملك سلمان اليوم تم نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات.
وأضاف بيان الديوان الملكي "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".