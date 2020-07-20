نقل الملك سلمان إلى أشهر مستشفيات المملكة بشكل عاجل

الإثنين 20 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - مارب

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قال الديوان الملكي السعودي ان العاهل السعودي الملك سلمان اليوم تم نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات.

وأضاف بيان الديوان الملكي "دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة".