مصرع قائد عمليات الحوثيين في جبهات الضالع

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، ليل السبت 18 يوليو/تموز، مقتل قيادي حوثي بارز في محافظة الضالع (جنوب البلاد)، بعد معارك شرسة.

وبحسب موقع "26 سبتمبر"، فأن "قوات الجيش قتلت القيادي في الحوثيين على محمد على الزراقي وعددا من مرافقيه، بنيرانها في جبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة (شمال الضالع)".

ويعد "الزراقي" قائد عمليات الحوثيين في جبهات الضالع، بحسب ما أفادت مصادر بالجيش اليمني.

في سياق متصل، استدرجت قوات الجيش مجموعة من الحوثيين شرق مديرية الحشاء (غرب الضالع)، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة".

وكانت القوات الحكومية تمكنت، الأربعاء الماضي، من السيطرة على مواقع هامة في منطقة حبيل العبدي، بينها موقعا تبة الهوى وقرن الليث الاستراتيجيان، خلال عملية واسعة على مواقع للحوثيين في قطاعي باب غلق والفاخر، شمال غربي مديرية قعطبة، شمال الضالع.