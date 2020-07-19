مصرع قائد عمليات الحوثيين في جبهات الضالع الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح تدين اقتحام مليشيا الحوثي الانقلابية لمنازل ”ياسر العواضي“ في صنعاء والاستيلاء عليها ضمن حوثنة المؤسسات الإقتصادية في صنعاء.. زعيم المليشيات يعين من أقربائه مديراً لبنك التسليف الزراعي ضمن حوثنة المؤسسات الإقتصادية في صنعاء.. زعيم المليشيات يعين من أقربائه مديراً لبنك التسليف الزراعي وزير الدفاع التركي يصل إلى عاصمة خليجية لحسم ملفات ملغومة في المنطقة كمامة تقلب موازين العالم بخصوص كورونا .. كندا تفجر مفاجئة علمية العثور على شابة سعودية في العشرينات بعد عدة أيام من الاختفاء ”معين عبدالملك“ يطالب بدعما مصريا والقاهرة ترفض التدخلات الخارجية في اليمن أضرار صدمت الشارع العربي .. سد النهضة يخرج العديد من المحطات عن الخدمة وكارثة تنتظر مصر والسودان أميرة من الاسرة المالكة تتزوج سرًا والذهول يعم القصر الملكي
أعلنت قوات الجيش الوطني، ليل السبت 18 يوليو/تموز، مقتل قيادي حوثي بارز في محافظة الضالع (جنوب البلاد)، بعد معارك شرسة.
وبحسب موقع "26 سبتمبر"، فأن "قوات الجيش قتلت القيادي في الحوثيين على محمد على الزراقي وعددا من مرافقيه، بنيرانها في جبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة (شمال الضالع)".
ويعد "الزراقي" قائد عمليات الحوثيين في جبهات الضالع، بحسب ما أفادت مصادر بالجيش اليمني.
في سياق متصل، استدرجت قوات الجيش مجموعة من الحوثيين شرق مديرية الحشاء (غرب الضالع)، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة".
وكانت القوات الحكومية تمكنت، الأربعاء الماضي، من السيطرة على مواقع هامة في منطقة حبيل العبدي، بينها موقعا تبة الهوى وقرن الليث الاستراتيجيان، خلال عملية واسعة على مواقع للحوثيين في قطاعي باب غلق والفاخر، شمال غربي مديرية قعطبة، شمال الضالع.