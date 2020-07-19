ضمن حوثنة المؤسسات الإقتصادية في صنعاء.. زعيم المليشيات يعين من أقربائه مديراً لبنك التسليف الزراعي

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت مليشيات الحوثي اليوم الأحد تعيين مدير جديد لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك), من أسرة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن قراراً جمهوريا يحمل رقم (35) لسنة 2020م قضى بتعيين المدعو (إبراهيم أحمد أحمد الحوثي) رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي.

ويرى متابعون تعيين مليشيات الحوثي في هذا المنصب لأحد أقاربه في مؤسسة اقتصادية كبيرة ومهمة (كاك بنك) بأنه يأتي في إطار استحوذ أسرة الحوثي والمقربين له لكل المفاصل المهمة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للانقلاب.

وأكد الصحفي فيصل الشبيبي, أن القرار يوضع في إطار حوثنة الدولة, مضيفاً في تغريدة له على تويتر "للحوثة المناصب والشركات والطيرمانات، وللقبائل الجبهات والمقابر".

إلى ذلك اعتبر الصحفي فؤاد العلوي, بأن القرار دسم ل عبدالملك الحوثي الذي يعين لنفسه ولأقاربه ولسادة صعدة الأماكن الدسمة، بينما سادة صنعاء وذمار وكوكبان عليهم الحشد للجبهات وافتتاح المقابر.