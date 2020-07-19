الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح تدين اقتحام مليشيا الحوثي الانقلابية لمنازل ”ياسر العواضي“ في صنعاء والاستيلاء عليها ضمن حوثنة المؤسسات الإقتصادية في صنعاء.. زعيم المليشيات يعين من أقربائه مديراً لبنك التسليف الزراعي ضمن حوثنة المؤسسات الإقتصادية في صنعاء.. زعيم المليشيات يعين من أقربائه مديراً لبنك التسليف الزراعي وزير الدفاع التركي يصل إلى عاصمة خليجية لحسم ملفات ملغومة في المنطقة كمامة تقلب موازين العالم بخصوص كورونا .. كندا تفجر مفاجئة علمية العثور على شابة سعودية في العشرينات بعد عدة أيام من الاختفاء ”معين عبدالملك“ يطالب بدعما مصريا والقاهرة ترفض التدخلات الخارجية في اليمن أضرار صدمت الشارع العربي .. سد النهضة يخرج العديد من المحطات عن الخدمة وكارثة تنتظر مصر والسودان أميرة من الاسرة المالكة تتزوج سرًا والذهول يعم القصر الملكي فيروس كورونا يستعد لاجتياح دولة عربية عبر موجه ثانية
أعلنت مليشيات الحوثي اليوم الأحد تعيين مدير جديد لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك), من أسرة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن قراراً جمهوريا يحمل رقم (35) لسنة 2020م قضى بتعيين المدعو (إبراهيم أحمد أحمد الحوثي) رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي.
ويرى متابعون تعيين الحوثي في هذا المنصب لأحد أقاربه في مؤسسة اقتصادية كبيرة ومهمة (كاك بنك) بأنه يأتي في إطار استحوذ أسرة الحوثي والمقربين له لكل المفاصل المهمة في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للانقلاب.
وأكد الصحفي فيصل الشبيبي, أن القرار يوضع في إطار حوثنة الدولة, مضيفاً في تغريدة له على تويتر "للحوثة المناصب والشركات والطيرمانات، وللقبائل الجبهات والمقابر".
إلى ذلك اعتبر الصحفي فؤاد العلوي, بأن القرار دسم لعبدالملك الحوثي الذي يعين لنفسه ولأقاربه ولسادة صعدة الأماكن الدسمة، بينما سادة صنعاء وذمار وكوكبان عليهم الحشد للجبهات وافتتاح المقابر.