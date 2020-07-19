وزير الدفاع التركي يصل إلى عاصمة خليجية لحسم ملفات ملغومة في المنطقة

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزيرَ الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي وصل الدوحة في زيارة عمل تعكس حجم التعاون الثنائي بين البلدين.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن “أمير البلاد استقبل في قصر البحر وزير الدفاع بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد”.

وتشهد العلاقات القطرية التركية تنامياً في السنوات الأخيرة، تعكسه التفاهمات الثنائية في عدد من الملفات والقضايا المشتركة، أثمرت تعاوناً بين البلدين.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث برقية تهنئة، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ذكرى إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها بلاده في 15 يوليو/ تموز 2016.

وتتزامن البرقية مع ذكرى الأحداث التي شهدتها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لتنظيم “غولن”، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

على جانب آخر، أكد القائم بأعمال السفير التركي في الدوحة، مرت أوزمرت، على أهمية يوم 15 يوليو/ تموز 2016 في حماية الديمقراطية في تركيا.

وأشار الدبلوماسي التركي إلى “دعم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشعب القطري، حكومتنا (التركية) المنتخبة ديمقراطيا بحزم بعد محاولة الانقلاب الغادرة في 15 يوليو”.

وأضاف: “أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب العسكري، ولن تنسى تركيا وشعبها دعم قطر القيم والقوي”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل مطلع الشهر الحالي العاصمة القطرية في زيارة عمل تعد الأولى من نوعها منذ إعلان وباء “كوفيد 19” جائحة، في ظروف خاصة تشهدها المنطقة، على ضوء التطورات الإقليمية والدولية.

وتشهد علاقات البلدين تطوراً متسارعاً مع تعاون مثمر بين قطاع الأعمال في كل من قطر وتركيا، الأمر الذي انعكس على حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

وسجلت تقارير اقتصادية حجم الاستثمارات القطرية المباشرة وغير المباشرة في تركيا في النصف الأول من سنة 2019 ما قيمته 22 مليار دولار، ما يجعل من قطر واحدة من أكثر البلدان استثماراً في تركيا.

وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نسب نمو مرتفعة، قفزت بنسبة 78.8% ليبلغ حوالي 8.7 مليار ريال قطري في عام 2018، مقارنة بـ4.8 مليار ريال قطري في عام 2017، فيما سجلت الصادرات القطرية إلى تركيا نمواً قياسياً بنحو 99% بين عامي 2017 و2018، بينما نمت الواردات القطرية من تركيا بنحو 64.9% خلال الفترة ذاتها.

وبلغ عدد الشركات القطرية التركية المشتركة أكثر من 499 شركة، تعمل في مجالات التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بالكامل للجانب التركي 37 شركة رائدة تعمل في مجالات المقاولات والإنشاءات والصناعة.

وتعهدت قطر في أغسطس/ آب 2018، بتقديم 15 مليار دولار كاستثمارات مباشرة في تركيا في مسعى منها لدعم أنقرة ضد عمليات التلاعب بالدولار في تركيا.