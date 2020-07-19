”معين عبدالملك“ يطالب بدعما مصريا والقاهرة ترفض التدخلات الخارجية في اليمن

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، الأحد 19 يوليو/تموز، أنه بحث مع نظيره المصري، مصطفى مدبولي، "اتفاق الرياض".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمصر نقلته وسائل إعلام محلية، بالتزامن مع مشاورات مستمرة في العاصمة السعودية بشأن سبل تنفيذ الاتفاق وتشكيل حكومة يمنية جديدة.

وقال عبد الملك، في المؤتمر الصحفي: "عقد جلسة مباحثات ثنائية مع مدبولى، تطرقت لملف السلام واتفاق الرياض"، من دون تفاصيل أكثر.

وتابع أن المباحثات "ستكون بداية لاجتماعات قادمة".

فيما قال رئيس وزراء مصر، في المؤتمر الصحفي، إن نظيره اليمنى طلب دعما من مصر لجهود إعمار بلاده.

وأردف: "مصر ترفض أي نوع من التدخلات الإقليمية للدول غير العربية في اليمن، لأن ذلك يزعزع استقراره".

وتابع مدبولي: "مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار اليمن".

وقالت الحكومة المصرية، عبر بيان، الأحد، إن عبد الملك وصل مطار القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين، في زيارة تستمر 3 أيام، لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتأتي هذه الزيارة في ظل حراك ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، ووقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.

ويشمل اتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.‎

ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وأعلن أواخر أبريل/نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" لمحافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي، وزاد من حدة التوتر بين المجلس والحكومة الشرعية.