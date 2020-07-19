أضرار صدمت الشارع العربي .. سد النهضة يخرج العديد من المحطات عن الخدمة وكارثة تنتظر مصر والسودان

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بالتزامن مع بدء ملء سد النهضة الإثيوبي ، والصراع بين مصر والسودان وإثيوبيا، كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم اليوم، الأحد، عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لمياه النيلين الأبيض والأزرق.

وعلق مدير عام الهيئة، المهندس أنور السادات الحاج محمد، في تصريحات صحفية نقلتها منصة قناة الحدث في السودان، قائلا إن محطات الصالحه "أ" و "ب" وبيت المال، وشمال بحري، وام كتي، والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ، كاشفًا عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطة مياه سوبا، ومحطة مياه بحري القديمة، ومحطة مياه المقرن، ومحطة مياه المنارة.

وأضاف أن انحسار المياه أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكوره، موضحًا أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة، لافتا إلى أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص، وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.

وتوقع السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.