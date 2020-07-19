الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح تدين اقتحام مليشيا الحوثي الانقلابية لمنازل ”ياسر العواضي“ في صنعاء والاستيلاء عليها ضمن حوثنة المؤسسات الإقتصادية في صنعاء.. زعيم المليشيات يعين من أقربائه مديراً لبنك التسليف الزراعي ضمن حوثنة المؤسسات الإقتصادية في صنعاء.. زعيم المليشيات يعين من أقربائه مديراً لبنك التسليف الزراعي وزير الدفاع التركي يصل إلى عاصمة خليجية لحسم ملفات ملغومة في المنطقة كمامة تقلب موازين العالم بخصوص كورونا .. كندا تفجر مفاجئة علمية العثور على شابة سعودية في العشرينات بعد عدة أيام من الاختفاء ”معين عبدالملك“ يطالب بدعما مصريا والقاهرة ترفض التدخلات الخارجية في اليمن أضرار صدمت الشارع العربي .. سد النهضة يخرج العديد من المحطات عن الخدمة وكارثة تنتظر مصر والسودان أميرة من الاسرة المالكة تتزوج سرًا والذهول يعم القصر الملكي فيروس كورونا يستعد لاجتياح دولة عربية عبر موجه ثانية
بالتزامن مع بدء ملء سد النهضة الإثيوبي ، والصراع بين مصر والسودان وإثيوبيا، كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم اليوم، الأحد، عن خروج عدد من محطاتها النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ لمياه النيلين الأبيض والأزرق.
وعلق مدير عام الهيئة، المهندس أنور السادات الحاج محمد، في تصريحات صحفية نقلتها منصة قناة الحدث في السودان، قائلا إن محطات الصالحه "أ" و "ب" وبيت المال، وشمال بحري، وام كتي، والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ، كاشفًا عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطة مياه سوبا، ومحطة مياه بحري القديمة، ومحطة مياه المقرن، ومحطة مياه المنارة.
وأضاف أن انحسار المياه أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكوره، موضحًا أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة، لافتا إلى أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص، وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.
وتوقع السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.