أميرة من الاسرة المالكة تتزوج سرًا والذهول يعم القصر الملكي

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تزوجت الأميرة بياتريس، الابنة الكبرى للأمير أندرو، وحفيدة ملكة بريطانيا من المليونير الإيطالي إدواردو مابيلي موزي في حفل زفاف سري في وندسور.

وكان من المقرر أن يقام الزفاف الملكي في قصر سانت جيمس بلندن في 29 مايو الماضي، إلا أنه تأجل بسبب العزل العام الذي فرضته الحكومة البريطانية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الخطيبين في أبريل الماضي: "لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر، إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت وسيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد".

وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس الماضي، خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنجهام في مايو.

وحضرت الملكة ودوق إدنبره والأمير أندرو حفل زفاف صغير مع حوالي 20 ضيفًا اليوم الجمعة في كنيسة أول ساينتس في الحديقة الملكية وندسور جريت بارك، بينما كانوا يتبع الجميع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وقال أحد أصدقاء بياتريس لصحيفة "صن": "من الواضح أنهم كانوا حريصين للغاية على حضور الملكة لذا كان يجب أن يتم حفل الزفاف قبل أن تذهب إلى بالمورال لذا كانت هذه فرصة رائعة".

وأضاف: "شعر الكثير من الضيوف بخيبة أمل لعدم حضور هذا اليوم الكبير ولكنهم فهموا سبب ذلك. إنهم مجرد عائلة عادية وكان عليهم تقديم تضحيات مثل العديد من الآخرين لديهم صعودا وهبوطا في البلاد ويتطلعون إلى احتفال رائع عندما يحين الوقت المناسب".

وبدأت بياتريس وإدواردو المواعدة في خريف 2018، وأعلنا خطوبتهما في 26 سبتمبر 2019. ومن المقرر أن ترث الأميرة الكبرى في يورك اللقب الإيطالي "نوبيل دونا" أو "كونتيسا" من والد موزي، الكونت أليساندرو مابيلي موزي بعد زواجهما.