فيروس كورونا يستعد لاجتياح دولة عربية عبر موجه ثانية

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كشف الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية الصحية في مصر ، أن هناك موجة ارتدادية لفيروس كورونا المستجد سوف تتعرض لها مصر، وما زال العلماء فب تردد تام حول العديد من الاحتمالات بشأن الفيروس لتحوره بشكل دائم .
وأوضح وديع، في مداخلة تليفونية لـ " التلفزيون المصري" أن هذه الموجه سوف تأتي نتيجة لعدم اهتمام المواطنين، والحرص على أتباع جميع إجراءات الوقاية لعدم الإصابة بالفيروس، منوها إلى أن مصر يمكن أن تتعرض لموجة ارتدادية خلال الأسبوع المقبل، وينتج عنها ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا بشكل كبير.
وشدد على ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لتجنب الوصول إلى ما يعرف بالهزة أو الموجة الارتدادية على مصر، لتجنب ما حدث مع الدول السابقة، وعودة انتشار الفيروس بقوة.
وأستكمل الحوار، بأن جميع الفيروسات التى انتشرت في أى وقت كان لها موجه ثانية، ولذلك من المتوقع حدوث موجة ثانية لـ فيروس كورونا على مصر بشكل كبير، نتيجة عدم التزام المواطن بخطوات الوقاية الواجب أتباعها، والشعور بالأمان.
وأكد أن انخفاض منحنى أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر خلال آخر 10 أيام يدل على سير منظومة الصحة المصرية في الطريق السليم، مشددا على ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لتجنب الوصول إلى هذه الموجة.