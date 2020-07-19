آخر الاخبار

إيران تفتتح فنادق لـنكاح المتعة في قلب أحد العواصم العربية فيروس كورونا يطيح بـثلاثة من أشهر لاعبين الدوري الفرنسي القوات الحكومية تنسحب من ميناء ”سقطرى“ بعد توجيهات استفزازية من ”قوات الواجب“.. بيان إسدال الستار على واحدة من أكبر عمليات النصب في الخليج فيما الأزمة في شهرها الثاني.. الحوثيون يعلنون وصول كمية جديدة من البنزين رئيس الحكومة اليمنية يغادر الرياض جريمة تهز صنعاء.. قتل إخوته الاثنين تنفيذا لأوامر «مولاه» ونشر جريمته على الفيسبوك -صور ما حقيقة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق والشوارع الرئيسية داخل السعودية؟ الكويت تعلن رسميا عن حالة أميرها الشيخ صباح الجابر الصباح زفاف تاريخي لم تشهده عدن من قبل تلبية لدعوة كفيف.. شاهد ماذا حدث

فيروس كورونا يطيح بـثلاثة من أشهر لاعبين الدوري الفرنسي

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 155

 

أكد نادي ليل الفرنسي لكرة القدم، إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، داعياً إلى مزيد من الحزم في تعزيز التباعد الاجتماعي.

وأصيب بالفيروس الذي تسبب في إلغاء موسم الدوري الفرنسي، كل من جوناثان إيكونيه، ريناتو سانشيس وجوناثان بامبا بفيروس.

وقال مدرب الفريق الفرنسي كريستوف غالتييه بعد الفوز وديا على موسكرون البلجيكي 2-1 إنّ اللاعبين الثلاثة جاءت فحوصهم إيجابية الإثنين الماضي.

أضاف غالتييه أن سانشيس المتوج مع بلاده بلقب كأس أوروبا 2016، عاد إلى وطنه خلال عطلة لمدة أسبوع وهناك ظهرت العوارض وجاءت نتيجته إيجابية: "لا يزال ريناتو في البرتغال ولا يمكنه السفر لأنّ عليه الخضوع لفحصين تأتي نتيجتهما سلبية."

وتابع مدرب ليل: " إيكونيه وبامبا خضعا لحجر صحي في منزليهما لكن "يتوقع أن يعودا إلى التمارين الإثنين".

وحث غالتييه الفرنسيين على اتباع القواعد المتعلقة بالتباعد الاجتماعي: "كان لدي إجازة لثمانية أيام وشاهدت كيف نتصرّف... فلنتابع هكذا وسنعود إلى الحجر وستكون الفوضى، الأمر متروك للدولة لكي تكون حازمة".

إقراء أيضاً
وفاة لاعب رياضي خليجي شهير عن عمر 33 عاما
تكريم دولي لطفل صغير أنقذ شقيقة وخاض مواجه مع كلب شرس مزق وجه .. شاهد بالصور
قائد برشلونة الإسباني ميسي ينفجر غضبا
بالصور:الريال بطلا للدوري الاسباني ولطمة جديدة لبرشلونة
لماذا غاب محمد صلاح عن حفل تكريمه في هذه العاصمة؟
محمد صلاح يتأهب لتحقيق رقم جديد ومميز في مباراة آرسنال.. تعرف عليه
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس