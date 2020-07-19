فيروس كورونا يطيح بـثلاثة من أشهر لاعبين الدوري الفرنسي

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أكد نادي ليل الفرنسي لكرة القدم، إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، داعياً إلى مزيد من الحزم في تعزيز التباعد الاجتماعي.
وأصيب بالفيروس الذي تسبب في إلغاء موسم الدوري الفرنسي، كل من جوناثان إيكونيه، ريناتو سانشيس وجوناثان بامبا بفيروس.
وقال مدرب الفريق الفرنسي كريستوف غالتييه بعد الفوز وديا على موسكرون البلجيكي 2-1 إنّ اللاعبين الثلاثة جاءت فحوصهم إيجابية الإثنين الماضي.
أضاف غالتييه أن سانشيس المتوج مع بلاده بلقب كأس أوروبا 2016، عاد إلى وطنه خلال عطلة لمدة أسبوع وهناك ظهرت العوارض وجاءت نتيجته إيجابية: "لا يزال ريناتو في البرتغال ولا يمكنه السفر لأنّ عليه الخضوع لفحصين تأتي نتيجتهما سلبية."
وتابع مدرب ليل: " إيكونيه وبامبا خضعا لحجر صحي في منزليهما لكن "يتوقع أن يعودا إلى التمارين الإثنين".
وحث غالتييه الفرنسيين على اتباع القواعد المتعلقة بالتباعد الاجتماعي: "كان لدي إجازة لثمانية أيام وشاهدت كيف نتصرّف... فلنتابع هكذا وسنعود إلى الحجر وستكون الفوضى، الأمر متروك للدولة لكي تكون حازمة".