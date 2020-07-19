فيما الأزمة في شهرها الثاني.. الحوثيون يعلنون وصول كمية جديدة من البنزين

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اعلن الحوثيون، اليوم الأحد، وصول أكثر من 28 ألف طن من البنزين إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
وقال يحيى شرف الدين نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة الحوثيين:«وصلت الناقلة Brizo المحملة ب28 ألف و238 طن بنزين إلى غاطس ميناء الحديدة الساعة الرابعة فجراً».
وزعم أن الناقلة وصلت بعد احتجاز لما يقارب الأربعة أشهر من قبل التحالف مع استمرار القرصنة على باقي الناقلات برعاية الأمم المتحدة و مباركة مبعوثها.
وتحدث بأن الأمم المتحدة تقتات على دماء ومعاناة الشعب اليمني، مشيرا أن الكمية المفرج عنها لا تغطي الاحتياج.
وتشهد المحافظات الخاضعة للحوثيين ازمة مشتقات منذ اكثر من شهر رغم وصول ثلاث سفن قبل ايام الى الحديدة تحمل كميات من البنزين والديزل.
بالمقابل انتعشت السوق السوداء التي تبيع المشتقات النفطية باسعار كبيرة جدا.