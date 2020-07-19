جريمة تهز صنعاء.. قتل إخوته الاثنين تنفيذا لأوامر «مولاه» ونشر جريمته على الفيسبوك -صور

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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اقدم مواطن في العاصمة صنعاء على قتل اثنين من اخوته وقام بنشر صورة جثتهما على صفحته في فيسبوك بعد تنفيذه للجريمة.

وبحسب ما جمعه «مأرب برس» من معلومات عن الواقعة؛ فإن المدعو محمد محمد الكهالي ينشر في صفحته على فيسبوك منشورات غريبة ادعى في بعضها النبوة ويقول ايضا ان ما يقوم به تنفيذا لأمر «مولاه عبدالفتاح» وهي شخصية مجهولة او ربما لا توجد الا في مخيلته، وقيل ان الكهالي عانى خلال الفترة الاخيرة من حالة نفسية.

وبدم بارم ،قتل الكهالي امس السبت اخوته غير الشقيقين (فايز وكهلان) وهما أصغر منه سنا ،قيل انهما ذهبا للاطمئنان عليه ونصحه بالكف عن ما يدعيه ويكتبه فما كان منه؛ الا ان افرغ رصاصات سلاحه في جسدهما وارداهما قتيلين.

واليوم الاحد افادت الانباء الواردة من صنعاء ان الكهالي سلم نفسه لأجهزة الامن بعد تطويق العمارة التي يسكن فيها في شارع تعز بصنعاء ،حيث تحصن داخلها، وهدد بقتل العسكر المتواجدين امامها،تنفيذا ايضا لأوامر من يسميه مولاه ، وتمت محاصرته لساعات، قبل ان يسلم نفسه.

ومحمد محمد الكهالي هو نجل رجل الأعمال محمد الكهالي مالك شركة الكهالي للصرافة ،كان قد قتل قبل نحو 10 سنوات علي خلفية قضية ثأر.

*الصورة المرفقة اسفل الخبر للكهالي بعد ان سلم نفسه امس السبت.