جريمة تهز صنعاء.. قتل إخوته الاثنين تنفيذا لأوامر «مولاه» ونشر جريمته على الفيسبوك -صور ما حقيقة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق والشوارع الرئيسية داخل السعودية؟ الكويت تعلن رسميا عن حالة أميرها الشيخ صباح الجابر الصباح زفاف تاريخي لم تشهده عدن من قبل تلبية لدعوة كفيف.. شاهد ماذا حدث قبرص تسلم أمريكا عنصر من حزب الله متهماً بتجارة المخدرات حكومة الوفاق تواصل التحشيد لإقتحام سرت و تحرك 200 آلية عسكرية قرب خط التماس معلومات لأول مرة عن مفاجأة الرئيس المصري التي أحدثت صدمة للسعودية برنامج الغذاء العالمي: يعلن صنع آلية جديدة للحد من سرقة المساعدات في صنعاء مسؤول كبير بالحكومة الشرعية: لأول مرة يطلق دعوة ل مشائخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية قوة عسكرية ضخمة لتركيا تصل خليج عدن و تعلن رسمياً تولى قيادة مهام البحرية لمحاربو القرصنة
اقدم مواطن في العاصمة صنعاء على قتل اثنين من اخوته وقام بنشر صورة جثتهما على صفحته في فيسبوك بعد تنفيذه للجريمة.
وبحسب ما جمعه «مأرب برس» من معلومات عن الواقعة؛ فإن المدعو محمد محمد الكهالي ينشر في صفحته على فيسبوك منشورات غريبة ادعى في بعضها النبوة ويقول ايضا ان ما يقوم به تنفيذا لأمر «مولاه عبدالفتاح» وهي شخصية مجهولة او ربما لا توجد الا في مخيلته، وقيل ان الكهالي عانى خلال الفترة الاخيرة من حالة نفسية.
وبدم بارم ،قتل الكهالي امس السبت اخوته غير الشقيقين (فايز وكهلان) وهما أصغر منه سنا ،قيل انهما ذهبا للاطمئنان عليه ونصحه بالكف عن ما يدعيه ويكتبه فما كان منه؛ الا ان افرغ رصاصات سلاحه في جسدهما وارداهما قتيلين.
واليوم الاحد افادت الانباء الواردة من صنعاء ان الكهالي سلم نفسه لأجهزة الامن بعد تطويق العمارة التي يسكن فيها في شارع تعز بصنعاء ،حيث تحصن داخلها، وهدد بقتل العسكر المتواجدين امامها،تنفيذا ايضا لأوامر من يسميه مولاه ، وتمت محاصرته لساعات، قبل ان يسلم نفسه.
ومحمد محمد الكهالي هو نجل رجل الأعمال محمد الكهالي مالك شركة الكهالي للصرافة ،كان قد قتل قبل نحو 10 سنوات علي خلفية قضية ثأر.
*الصورة المرفقة اسفل الخبر للكهالي بعد ان سلم نفسه امس السبت.