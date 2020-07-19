الكويت تعلن رسميا عن حالة أميرها الشيخ صباح الجابر الصباح

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الأحد، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بالنجاح، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية.

وأمس السبت، أصدر الديوان بياناً، أعلن فيه دخول الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات.

وقال وزير الديوان الأميري - عقب ذلك - إنه تم صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتاً.