حكومة الوفاق تواصل التحشيد لإقتحام سرت و تحرك 200 آلية عسكرية قرب خط التماس

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-العربية

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حركت حكومة الوفاق الوطني الليبية مقاتلين يوم باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد التي تقول الحكومة إنها تخطط لانتزاعها من قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق الوطني، إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

يأتي ذلك فيما أجرى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي جولة على الموانئ النفطية بعد تصريحات مؤسسة النفط التابعة للسراج حول تواجد عناصر من شركة فاغنر الروسية في الموانئ النفطية أو وجود اشتباكات كما تروج.

وقام العميد خالد المحجوب بجولة وزيارة لرئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، وذلك في إطار جولاته التفقديه للمعسكرات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة تنفيذاً لتعليمات القائد العام شرق وجنوب وغرب ليبيا.

وقد أفاد أن وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية ترتفع يومياً، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.

ولا تزال التعزيزات تصل لتشكيلات حكومة الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة، فيما أفادت مصادر عن استهداف مدفعية الجيش لتحركات عسكرية جنوب شرقي مدينة مصراتة.

من جانبه، أكد الجيش الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات الوفاق، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.