معلومات لأول مرة عن مفاجأة الرئيس المصري التي أحدثت صدمة للسعودية برنامج الغذاء العالمي: يعلن صنع آلية جديدة للحد من سرقة المساعدات في صنعاء مسؤول كبير بالحكومة الشرعية: لأول مرة يطلق دعوة ل مشائخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية قوة عسكرية ضخمة لتركيا تصل خليج عدن و تعلن رسمياً تولى قيادة مهام البحرية لمحاربو القرصنة إيران تنهار وتكشف الحقيقية ...روحاني يكشف في اجتماع رسمي عن أرقام فلكية ومخيفة عن فيروس كورنا والأرقام تتجاوز 25 مليون مصاب ”أروى المشرقي“.. فتاة عشرينية أجبرها مشرف حوثي على الانتحار حرقا (تعرف على قصتها) ”الاصلاح“ يطالب بسرعة إخلاء ”التربة“ من المعسكرات والتشكيلات المسلحة ”الانتقالي الاماراتي“ يهدد بالتصعيد في 3 محافظات جديدة ويؤكد: ”ماضون في تنفيذ الإدارة الذاتية بغياب الحكومة الحالية أو بحضور الجديدة“ بعد دعوات التمرد ومحاولات ”طارق صالح“ لتفجير الوضع في ”التربة“.. الرئيس ”هادي“ يوجه رسائل هامة لأبناء تعز ويؤكد ”لا يمكن لأحد ان يقصي الآخر“ ”التحالف“ يجبر طائرة ركاب يمنية على العودة للقاهرة.. لماذا؟
قالت ممثلة برنامج الغذاء العالمي انها لجأت إلى تخصيص خطوط اتصال هاتفية مع المستفيدين لتلقي الشكاوى والتحقق من وصول الحصص المخصصة من البرنامج إليهم في صنعاء بحسب إفادات سكان عللوا خلال اتصالات أجرتها معهم خطوة البرنامج بأنها ضمن مساعي «الحد من سرقة المساعدات الإنسانية».
وجاء الإجراء على وقع الاتهامات المستمرة للجماعة الحوثية وقادتها بالسطو على المساعدات أو بيع جزء منها أو تخصيصها لأتباعهم أو منحها للمنظمات المحلية الموالية لهم لاستثمارها بما يخدم المجهود الحربي.
وقال سكان في العاصمة اليمنية إنهم تلقوا خلال اليومين الماضيين اتصالات ورسائل من موظفين وعاملين في برنامج الغذاء العالمي في مكتب اليمن، تستفسرهم عن آخر موعد تسلموا فيه المساعدات الغذائية وما العراقيل والأسباب التي شكلت عائقا أمام عدم تسلمهم للمعونات خلال الفترات السابقة.
وفي الوقت الذي تعددت فيه ردود المواطنين على اتصالات وتساؤلات العاملين في البرنامج، أكد بعضهم أنهم لم يتسلموا أي مساعدات منذ تسعة أشهر، وآخرون منذ ستة أشهر وغيرهم منذ ثلاثة أشهر.
وأثنى المستفيدون من المساعدات على الخطوة الأممية المتعلقة بتقصي برنامج الغذاء عن طريق الاتصال الهاتفي المباشر ولأول مرة مع أعداد كبيرة من المستفيدين في صنعاء ومعرفة مصير تلك المساعدات وإلى أين تذهب.
وقال بعضهم إن «تلك الخطوة تأتي في مسارها الصحيح ومن شأنها فضح ألاعيب وفساد وعبث الميليشيات التي اعتادت في السابق نهب وسرقة المساعدات ومن ثم إعداد كشوف وبيانات وأرقام وهمية».
وذكروا أن البرنامج وعقب تواصله معهم زود هواتفهم عبر رسائل (S.M.S) القصيرة بأرقام وبيانات خصصت للشكاوى والمقترحات، وحثهم من خلالها على إبلاغ البرنامج بجميع الاختلالات والتجاوزات التي تُقدم عليها الجماعة فيما يخص التلاعب والعبث بالمساعدات الغذائية الأممية.
ويؤكد مراقبون محليون أن برنامج الغذاء العالمي يسعي من خلال تواصله المباشر حاليا مع المستفيدين إلى كشف أي جرائم قد تعيد ارتكابها الميليشيات بعد فضائح سابقة عن تلاعبها بالمساعدات الغذائية الأخيرة المقدمة مساعدات لليمنيين.
وفي سياق استمرار الاتهامات الدولية والمحلية الموجهة للميليشيات والمتعلقة بنهب المعونات، كان برنامج الغذاء العالمي وجه في أوقات سابقة اتهامات عدة للجماعة الانقلابية بوقوفها وراء سرقة ونهب شحنات مساعدات الإغاثة. وأكد البرنامج أن لديه أدلة على استيلاء الميليشيات على شحنات الإغاثة.
وقال في أحد بياناته «الحوثيون لا يزالون يسرقون الغذاء من أفواه الجائعين».
وعلى صلة بالموضوع ذاته، كشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية، على مستفيدين مسجلين قبل فترة، أن كثيرا من سكان العاصمة صنعاء لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، فيما حرم جوعى آخرون بمناطق أخرى واقعة تحت سيطرة الميليشيات من حصصهم بالكامل.