مسؤول كبير بالحكومة الشرعية: لأول مرة يطلق دعوة ل مشائخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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وجه وزير الإعلام اليمني وعضو مجلس حكماء وشباب آسيا، دعوة إلى مشايخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي لرفض ضغوط وابتزاز "المليشيات.

وقال عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "المعلومات الواردة من مناطق سيطرة المليشيات الحوثيةالانقلابية تؤكد أن عدد من قرى مديريات بني مطر والحيمة فقدت غالبية شبابها ولم يتبق فيها سوى كبار السن والنساء بعد أن غسلت المليشيات تعقولهم ودفعت بهم لمحارق موت مفتوحة، بينما قيادات مليشيات الحوثي وأسرهم يعيشون في قصور وفلل العاصمة المختطفة صنعاء".

هذا وتؤكد المعلومات ان عدد من قرى مديريات بني مطر والحيمة فقدت غالبية شبابها ولم يتبقى فيها سوى كبار السن والنساء بعد أن غسلت المليشيات عقولهم ودفعت بهم لمحارق موت مفتوحة، بينما قيادات الحوثي وأسرهم يعيشون في قصور وفلل العاصمة المختطفة صنعاء

وأضاف "ما تقوم به مليشيات الحوثي الكهنوتية من حشد بالترغيب والترهيب للمغرر بهم من أبناء القبائل في قرى وعزل مديريات طوق صنعاء ومناطق سيطرتها تحت مسمى النكف القبلي بهدف تعويض خسائرها البشرية الفادحة والزج بهم في جبهات القتال دون اي خبرة قتالية هي جرائم إبادة جماعية وجرائم مرتكبة ضد الانسانية".

وتابع قائلا "نوجه الدعوة لمشايخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لرفض ضغوط وابتزاز المليشيات وعدم الرمي بأنفسهم وفلذات أكبادهم لموت محقق في جبهات القتال ضد الدولة والجمهورية وإخوانهم اليمنيين من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خدمة لمخططها الانقلابي والمشروع التوسعي لملالي إيران".