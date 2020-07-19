قوة عسكرية ضخمة لتركيا تصل خليج عدن و تعلن رسمياً تولى قيادة مهام البحرية لمحاربو القرصنة إيران تنهار وتكشف الحقيقية ...روحاني يكشف في اجتماع رسمي عن أرقام فلكية ومخيفة عن فيروس كورنا والأرقام تتجاوز 25 مليون مصاب ”أروى المشرقي“.. فتاة عشرينية أجبرها مشرف حوثي على الانتحار حرقا (تعرف على قصتها) ”الاصلاح“ يطالب بسرعة إخلاء ”التربة“ من المعسكرات والتشكيلات المسلحة ”الانتقالي الاماراتي“ يهدد بالتصعيد في 3 محافظات جديدة ويؤكد: ”ماضون في تنفيذ الإدارة الذاتية بغياب الحكومة الحالية أو بحضور الجديدة“ بعد دعوات التمرد ومحاولات ”طارق صالح“ لتفجير الوضع في ”التربة“.. الرئيس ”هادي“ يوجه رسائل هامة لأبناء تعز ويؤكد ”لا يمكن لأحد ان يقصي الآخر“ ”التحالف“ يجبر طائرة ركاب يمنية على العودة للقاهرة.. لماذا؟ عاجل: الكويت تعلن رسميا تسلم ”نواف الأحمد“ مهام أمير البلاد ”مؤقتا“ بعد ساعات من دخول الشيخ ”صباح الصباح“ المستشفى الامارات تتجه نحو أول دولة خليجية لتفجير الوضع فيها سياسيا واقتصاديا الكشف عن تحركات لـ”الانتقالي الاماراتي“ لاسقاط مؤسسات الدولة في المهرة والمهريون يحذرون ”لن نسمح بتكرار سيناريو سقطرى“
ترأست تركيا قيادة قوات المهام المشتركة " لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، السبت، أنها تتولى قيادة المهام المشتركة، من 25 يونيو/ حزيران الماضي، وحتى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وأوضح البيان أن قوات المهام المشتركة، تتضمن 13 عنصرا من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.
وأشار إلى أن البحرية التركية سترسل فرقاطة إلى خليج عدن في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومنذ 25 فبراير/ شباط 2009، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.
والقوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن، بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، وتشمل البحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي.