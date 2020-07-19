إيران تنهار وتكشف الحقيقية ...روحاني يكشف في اجتماع رسمي عن أرقام فلكية ومخيفة عن فيروس كورنا والأرقام تتجاوز 25 مليون مصاب

الأحد 19 يوليو-تموز 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم ، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أنّ تقديرات وزارة الصحة الإيرانية تشير إلى إصابة 25 مليون إيراني حتى اليوم بالفيروس، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مضيفاً أنّ 35 مليون شخص آخر معرّضون لخطر الإصابة.

وقال روحاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، إنّ 500 شخص من بين ألف مصاب بكورونا، لا يحملون أيّ أعراض، وتوقّع ارتفاع عدد الراقدين في المستشفيات بسبب "كوفيد-19"، خلال الفترة المقبلة، إلى ضعفي العدد الذي دخل المستشفيات، منذ بداية تفشي الفيروس، في أواخر فبراير/ شباط الماضي، أي إلى نحو 400 ألف شخص.

وفيما يعزو الخبراء أحد أهم أسباب عودة تفشي كورونا في إيران، في موجة ثانية، إلى سياسات الحكومة في مواجهته وتسرّعها في رفع بعض القيود، اعتبر الرئيس الإيراني أنّ الموجة الثانية لكورونا كانت "نتيجة عودة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية، وانهيار خوفهم من كورونا". وأضاف أنهم "عادوا إلى عادات وتقاليد كان ينبغي اعتزالها حتى نهاية العام".

كذلك عزا السبب الآخر إلى وجود مرضى مصابين بكورونا، لا تظهر عليهم أيّ أعراض، معتبراً "أنهم المشكلة الأكبر خلف انتشار الفيروس".

وأكّد روحاني "أننا لم نصل بعد إلى تحقيق المناعة الجماعية، ولا خيار أمامنا إلّا التعاون وقطع سلسلة كورونا". وأشار إلى أنّ "أسهل الطرق وأكثرها تأثيراً، وأقلّها تكلفة، وضع الكمّامات والتزام التباعد الاجتماعي، والحدّ من التجمّعات".

وتشهد إيران، منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، تصاعداً خطيراً في أرقام الإصابات بالفيروس، تجاوزت أرقام الموجة الأولى، في مارس/ آذار الماضي، إذ تُسجّل خلال هذه الفترة، أرقام قياسية في الإصابات والوفيات.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 188 وفاة و2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة في إيران، مشيرة إلى أنّ هذه الأرقام رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 13 ألفاً و979 والمصابين إلى 271 ألفاً و606 أشخاص، من بينهم 3529 حالة حرجة.