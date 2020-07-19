إيران تنهار وتكشف الحقيقية ...روحاني يكشف في اجتماع رسمي عن أرقام فلكية ومخيفة عن فيروس كورنا والأرقام تتجاوز 25 مليون مصاب ”أروى المشرقي“.. فتاة عشرينية أجبرها مشرف حوثي على الانتحار حرقا (تعرف على قصتها) ”الاصلاح“ يطالب بسرعة إخلاء ”التربة“ من المعسكرات والتشكيلات المسلحة ”الانتقالي الاماراتي“ يهدد بالتصعيد في 3 محافظات جديدة ويؤكد: ”ماضون في تنفيذ الإدارة الذاتية بغياب الحكومة الحالية أو بحضور الجديدة“ بعد دعوات التمرد ومحاولات ”طارق صالح“ لتفجير الوضع في ”التربة“.. الرئيس ”هادي“ يوجه رسائل هامة لأبناء تعز ويؤكد ”لا يمكن لأحد ان يقصي الآخر“ ”التحالف“ يجبر طائرة ركاب يمنية على العودة للقاهرة.. لماذا؟ عاجل: الكويت تعلن رسميا تسلم ”نواف الأحمد“ مهام أمير البلاد ”مؤقتا“ بعد ساعات من دخول الشيخ ”صباح الصباح“ المستشفى الامارات تتجه نحو أول دولة خليجية لتفجير الوضع فيها سياسيا واقتصاديا الكشف عن تحركات لـ”الانتقالي الاماراتي“ لاسقاط مؤسسات الدولة في المهرة والمهريون يحذرون ”لن نسمح بتكرار سيناريو سقطرى“ وفاة واحد من أقدم خطباء ومؤذني السعودية
كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم ، خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أنّ تقديرات وزارة الصحة الإيرانية تشير إلى إصابة 25 مليون إيراني حتى اليوم بالفيروس، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مضيفاً أنّ 35 مليون شخص آخر معرّضون لخطر الإصابة.
وقال روحاني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، إنّ 500 شخص من بين ألف مصاب بكورونا، لا يحملون أيّ أعراض، وتوقّع ارتفاع عدد الراقدين في المستشفيات بسبب "كوفيد-19"، خلال الفترة المقبلة، إلى ضعفي العدد الذي دخل المستشفيات، منذ بداية تفشي الفيروس، في أواخر فبراير/ شباط الماضي، أي إلى نحو 400 ألف شخص.
وفيما يعزو الخبراء أحد أهم أسباب عودة تفشي كورونا في إيران، في موجة ثانية، إلى سياسات الحكومة في مواجهته وتسرّعها في رفع بعض القيود، اعتبر الرئيس الإيراني أنّ الموجة الثانية لكورونا كانت "نتيجة عودة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية، وانهيار خوفهم من كورونا". وأضاف أنهم "عادوا إلى عادات وتقاليد كان ينبغي اعتزالها حتى نهاية العام".
كذلك عزا السبب الآخر إلى وجود مرضى مصابين بكورونا، لا تظهر عليهم أيّ أعراض، معتبراً "أنهم المشكلة الأكبر خلف انتشار الفيروس".
وأكّد روحاني "أننا لم نصل بعد إلى تحقيق المناعة الجماعية، ولا خيار أمامنا إلّا التعاون وقطع سلسلة كورونا". وأشار إلى أنّ "أسهل الطرق وأكثرها تأثيراً، وأقلّها تكلفة، وضع الكمّامات والتزام التباعد الاجتماعي، والحدّ من التجمّعات".
وتشهد إيران، منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، تصاعداً خطيراً في أرقام الإصابات بالفيروس، تجاوزت أرقام الموجة الأولى، في مارس/ آذار الماضي، إذ تُسجّل خلال هذه الفترة، أرقام قياسية في الإصابات والوفيات.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 188 وفاة و2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة في إيران، مشيرة إلى أنّ هذه الأرقام رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 13 ألفاً و979 والمصابين إلى 271 ألفاً و606 أشخاص، من بينهم 3529 حالة حرجة.